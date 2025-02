Ilgiorno.it - Deve scontare due condanne per rapine: rinchiuso a Voghera

Ricercato per due, è incappato nei controlli stradali dei carabinieri. M.E.K., 40enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato portato in carcere a. I militari del Radiomobile, giovedì pomeriggio, effettuando un normale controllo del territorio, lo hanno fermato in strada Torremenapace a. Dall’interrogazione della banca dati delle forze di polizia sul nominativo, sono emersi nei suoi confronti ben due ordini di carcerazione, emessi dai Gip dei Tribunali di Bergamo e Brescia, per duecommesse nelle rispettive province nel 2022 e nel 2023. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere non erano state eseguite per l’irreperibilità del destinatario, che forse ignorava pure di essere ricercato, perché al controllo di routine dei carabinieri non ha tentato di sottrarsi, anzi consegnando normalmente i regolari documenti d’identità personale che hanno però portato alla luce i due provvedimenti emessi a suo carico.