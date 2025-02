Ilfattoquotidiano.it - “Detronizzate Musk”: decine di proteste davanti alle concessionarie Tesla in Usa. I rischi del sostegno a Trump

Non erano migliaia, ma erano fino a un centinaioa tanti showroom a New York, Seattle, Kansas City e in tutta la California. Si sono ritrovatiin varie città americane per protestare contro Elone i tagli draconiani del suo Doge, il nuovo dipartimento per l’efficienza governativa. Raduni che, per quanto non di massa, evidenziano iperderivanti dalla stretta associazione dicon l’agenda di estrema destra di.Gli organizzatori hanno riferito di almeno 37 dimostrazioni in uno sforzo coordinato attraverso gli hashtag social #Takedown e #Takover, con i manifestanti che hanno agitato cartelli con le scritte “” e “Sesopravvive, il vostro paese muore”. Molti dei dimostranti hanno esibito cartelli che paragonavano l’amministrazione del tycoon ai nazisti, una caratterizzazione che– che da settimane comunque parla pubblicamente del suoal partito di estrema destra Afd e al partito Uk Reform nel Regno Unito – ha sempre negato.