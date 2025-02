Ilrestodelcarlino.it - Derubato 15 volte in trent’anni: la rabbia dell’imprenditore

Cesena, 16 febbraio 2025 – Ha subito una quindicina di furti nell’arco di 30 anni. A cominciare dal 1993. Giancarlo Spinelli, che ha un’azienda agricola a Cesena e diversi terreni con case nel Cesenate, ha filmato i ladri mentre entravano nella sua abitazione in via Tessello 2846, lo scorso novembre. Ma i malviventi non sono ancora stati assicurati alla giustizia. Giancarlo Spinelli, perché avvengono così tanti furti? “Il problema non è che le forze dell’ordine non si danno da fare, il problema è che la legge permette di delinquere”. Cosa intende? “Che se prendono un ladro e lo arrestano, il giorno dopo è già libero di andare a rubare da un’altra parte. Poi, al giorno d’oggi, se hai subito un furto ti devi costituire parte civile in un processo. E questo è l’unico modo per ottenere un risarcimento”.