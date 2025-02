Iodonna.it - Delusione cocente per la cantante, data tra le favorie alla vigilia. Salita sul palco per il Premio Tim, il pubblico l'ha fatta emozionare con una standing ovation

per l’ultima volta suldi Sanremo 2025, Giorgia ha pianto. Segno che, al di là delle frasi di circostanza e del fair play a inizio gara, ladi La cura per me sperava davvero di poter arrivare fino in fondo. Emozionata, ha ricevuto il “Tim la Forza delle Connessioni”, assegnato daltramite My TIM e i social. Una piccola consolazione dinanzi a un Festival in cui partiva tra i favoriti e che si è chiuso in maniera deludente. Sanremo 2025: i look suldell'Ariston guarda le foto Giorgia in lacrime: l’affetto di Sanremo, laper il sesto postosulper ritirare ilcollaterale, Giorgia ha cercato di ingoiare il boccone amaro: «La vera vittoria è l’affetto del, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore inestimabile.