Ilgiorno.it - Delitto a Gambara, la testimone: “Dalla panetteria è uscita solo la donna”. Il killer potrebbe essere fuggito dal retro

Milano, 16 febbraio 2025 – Uno dei due uomini, Ivan Disar, era riverso a terra, immobile e incosciente. L’altro, Pavlo Kioresko, “si lamentava per il dolore, respirava con affanno”. Il ricordo dellache per prima ha chiamato i soccorsi, residente nella zona (chiede di mantenere l’anonimato sulla sua identità), il giorno dopo la sparatoria alladi piazzatorna a quella scena “che non dimenticherò mai”, e a istanti concitati impressi nella mente. Dove si trovava quando è avvenuta la sparatoria? “Ero fuori dall’enoteca con mio marito e un amico, accanto alla. Stavamo bevendo un bicchiere, in quello che per noi è un luogo di ritrovo abituale. Era una giornata come tante altre, un sabato di relax”. Avete sentito gli spari? “La porta dellaera chiusa, perché faceva freddo.