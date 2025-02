Ilgiorno.it - Dedelate guarda Sanremo dall’alto. È al teatro Ariston, ma sul tetto

Leggi su Ilgiorno.it

"Perché pagare il biglietto se puoi andare sul?". A scriverlo è uno degli ammiratori, in continuo aumento (262mila), di, lo spiderman valtellinese che ancora una volta beffando ogni controllo è riuscito a mettere a segno una delle sue arrampicate folli. Alzando pure l’asticella, perché stavolta "Dede" ha sceltonella settimana dove sulla città dei fiori le telecamere non si spengono mai. Eppure. Eppure il giovane della Bassa Valle – da poco maggiorenne – non solo è riuscito a raggiungere l’insegna dell’, ma pure ad entrare nele a fotografare, abbarbicato su qualche "impalcatura" della complessa scenografia parte di quello che stava succedendo sotto, durante la serata di giovedì del Festival. Nelle sue stories e nelle foto e nei video postati su Instagram si possono notare Gue Pequeno che scende la temibile scala, Tony Effe (di nuca) durante la sua esibizione, il folto pubblico in platea, ma anche le auto scure che in corteo portano i cantanti verso iltra ali di folla osannante e, assai provocatoriamente, camionette della Polizia e gruppi di agenti per strada.