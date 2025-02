Robadadonne.it - Decluttering digitale: come organizzare la tua vita online nel 2025

Leggi su Robadadonne.it

L’ordine è importante, che sia in casa, nell’organizzazione quotidiana, in qualsiasi aspetto della. Quando c’è confusione intorno a noi, spesso il caos si trasferisce anche dentro di noi, o almeno così pensano i promotori del. Questo non riguarda solamente gli oggetti fisici e tangibili, ma anche i file digitali.La disponibilità quasi illimitata di spazioci porta a essere meno selettivi, accumulando senza criterio foto duplicate, versioni diverse dello stesso documento e file ormai inutili. Per questo è importante imparare a fare. Vediamo cos’è efarlo per sentirci meglio.Cos’è ile perché è importante nelIl termine de-cluterring è l’opposto del verbo inglese to clutter, che significa mettere in disordine, sparpagliare, ingombrare.