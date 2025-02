Temporeale.info - Decisione ufficiale, scuole chiuse a Carnevale: ecco i giorni

Leggi su Temporeale.info

I festeggiamenti dideterminano la chiusura delleitaliane in alcune regioni:il quadro completo della situazione Feste, maschere e. soprattutto vacanze scolastiche all’insegna della spensieratezza: per tantissimi bambini e ragazzi italiani, ilè sicuramente uno degli eventi più attesi del calendario. Ma in quanti potranno effettivamente godersi qualche giornata di riposo . L'articoloTemporeale Quotidiano.