Biccy.it - Davide Maggio a Gaia: “Ultima al televoto”, Mara Venier sbotta

è stato l’unico giornalista del parterre di Domenica In ad animare un po’ la puntata melensa fatta di baci abbracci e grandi complimenti. Con i suoi interventi pungenti e provocatori è riuscito a litigare quasi con tutti e più volteè intervenuta per “difendere” i suoi ospiti. Lo ha fatto con Elodie, Giorgia, Fedez e pure conquando il giornalista le ha annunciato di essere arrivataal.“Secondo te ilè espressione del pubblico o no?“, ha chiesto. Ottenuta la risposta affermativa ha aggiunto: “Te lo chiedevo perché la Rai ha comunicato i risultati e seicon lo 0,36% dietro Marcella Bella“.La reazione di, visibilmente dispiaciuta per l’andamento in classifica, è stata sportiva: “Ti dò un bacio e un abbraccio perché ci vuole un po’ di amore“, manon c’ha visto più.