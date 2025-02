Primacampania.it - Danno erariale per 3.6 milioni. Sette consiglieri regionali a giudizio per aver dato 40mila euro ai loro segretari

NAPOLI – La Procura della Corte dei Conti della Campania ha citato inin carica, sei exe quattro alti dirigenti del Consiglio ipotizzando uncomplessivo di 3,6diper gli anni tra il 2019 ed il 2022: l’udienza è stata fissata per il prossimo 26 giugno. Lo rende noto il quotidiano la Repubblica. Avrebbero concesso, secondo l’accusa, un’indennità extra di 40 milaa testa ai. Secondo i magistrati contabili gli esponenti politici avrebbero agito animati dalla ‘sindrome del marchese del Grillo’. E nel fascicolo relativo all’indagine hanno inserito un link che rimanda a una celebre frase pronunciata da Alberto Sordi nel film: “Io sono io, voi non siete nulla”. In sostanza i‘portaborse’ con quella indennità sarebbero stati pagati come dirigenti.