Ilgiorno.it - Dalla cultura ai servizi: l’associazione Mosaico e i suoi primi 25 anni

Leggi su Ilgiorno.it

In tutta la provincia di Monza e Brianza si contano 16 posizioni dio civile universale con Associazione, che nel 2025 festeggerà i 25di attività. A livello regionale si contano 336 posizioni. C’è ancora tempo fino alle 14 di martedì per candidarsi. I dettagli sulla presentazione delle domande, i requisiti, e le schede dei progetti sono visionabili sul sito.org. Gli ambiti di intervento, in cui ricadono i progetti che saranno attuati a Monza e Brianza, sono cinque: assistenza a persone con disabilità, riqualificazione urbana, cura e conservazione biblioteche, tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici eli,all’infanzia. Ogni progetto predisposto darisponde alle esigenze specifiche dell’ente associato. Sul frontele, ci sono le opportunità nelle biblioteche, dove l’attività spazia dalle mansioni più classiche come l’attività di prestito o riordino del materiale librario, fino al supporto nell’organizzazione e gestione degli eventi.