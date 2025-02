Lanazione.it - Da San Bartolo a Cintoia a vescovo in Burundi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 febbraio 2025 - Per quasi dieci anni ha svolto il suo servizio pastorale nella diocesi di Firenze. Ora Papa Francesco lo ha nominatodi Rutana, in, in una regione dell'Africa turbolenta, in cui la Chiesa è impegnata per la costruzione della pace. Léonidas Nitereka, tornato inda Firenze, era diventato vicario generale della diocesi di Bururi. Domenica mattina la nomina al nuovo impegno pastorale. Fra il 1997 e il 2006 Nitereka è stato prima viceparroco nella parrocchia di San, poi viceparroco a Santi Gervasio e Protasio e infine collaboratore parrocchiale a Sanmeo a Barberino Val d'Elsa. "Ha tutte le caratteristiche per essere un buon pastore - ha commentato l'arcidi Firenze Gherardo Gambelli - Persona preparata e dal carattere umile, sa stare vicino ai sacerdoti, molto apprezzato e amato dalla gente che qui ancora lo ricorda, sarà sicuramente uncon l'odore delle pecore, come ci invita ad essere Papa Francesco".