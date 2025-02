Dilei.it - Da noi… A ruota libera non va in onda: stop per Francesca Fialdini

Cambia la programmazione Rai domenica 16 febbraio: dopo la finale di Sanremo 2025 andrà infatti inuna puntata speciale di Domenica In, che terrà compagnia al pubblico per l’intero pomeriggio. Salta quindi l’appuntamento con Da noi. A, il talk show condotto da: ecco come viene modificata questa domenica, con un lungo appuntamento condotto da Mara Venier.Salta Da noi. A: come cambia la programmazione di Rai 1La programmazione della domenica pomeriggio di Rai 1 subisce una modifica significativa: salta infatti l’appuntamento con Da noi. A, il talk show condotto da. In occasione dello speciale dedicato a Sanremo 2025 Domenica In andrà incon una puntata speciale, che si estenderà per l’intero pomeriggio.Come ogni anno, Mara Venier guiderà uno speciale del suo show interamente dedicato al Festival di Sanremo.