Lanazione.it - "Dà lavoro a 11mila unità". Filt Cgil difende lo scalo: "Via al piano regolatore. Attendiamo da 40 anni"

Un indotto che dàa oltrepersone. Entra nel concreto Enrico Manfredi, segretario Generale, nel sottolineare l’importanza del porto marinello. Il nuovoportuale, se approvato, potrà essere uno strumento utile a dare respiro all’economia di un vasto territorio che prende i comuni di Massa, Carrara, Montignoso e della Lunigiana. Già oggi il porto, secondo stime dell’Adsp del Mar Ligure Orientale, ha un impatto occupazionale tra lavoratori diretti, indiretti e dell’indotto pari a 11.310e un potenziamento dellonon potrà che portare benefici in una provincia a bassa occupazione come quella Apuana. Vogliamo ricordare che l’attuale Prp risale al 1981 ed è quindi giunto il momento di aggiornalo per poter ridisegnare gli spazi portuali in modo da consentire un incremento di traffici e occupazione ma anche per mettere ordine all’interno del porto dividendo appositamente gli spazi commerciali industriali e turistici andando incontro alla sicurezza di chi il porto lo vive ogni giorno, utenti e lavoratori.