Cuore Lazio contro il Napoli

bella e possibileunin affanno. La banda Baroni non molla mai nemmeno davanti alla capolista e rimedia nel finale il 2-2 evitando una sconfitta beffarda. Apre Isaksen, Raspadori rimette subito le cose a posto per Conte, nella ripresa un'autorete di Marusic può essere la sentenza ma Dia, a tre minuti dalla fine, regala un punto d'oro ai biancocelesti al quarto pari in campionato. Prova di forzaun avversario con la lingua di fuori rimontato per la terza volte nelle ultime tre gare, scudetto ancora alla portata ma bisogna accelerare. Per i laziali qualche rimpianto ma la corsa Champions continua. Scelte diverse per gli allenatori. Molto offensiva la, più chiuso ilche ripropone il 3-5-2 tanto caro a Conte. I due cursori sono Di a Lorenzo e Mazzocchi, fuori anche Politano oltre all'infortunato Neres.