Panorama.it - Cuciniamo insieme: pizzette sciuè sciuè

Leggi su Panorama.it

Quante volte vi sarà capitato d’improvvisare una merenda per i bambini, un aperitivo con gli amici o semplicemente vi sarà venuta voglia di una pizza nelle ore meno consone? E che avete fatto? Vi siete arrabattati con un delivery, o siete andati all’affannosa ricerca della pasticceria più vicina? Invece la soluzione eccola qua: è a portata di click. Gli ingredienti sono pochi – leche otterrete potete guarnirle o farcirle come volete dando magari fondo a ciò che è rimasto nel frigo: dal prosciutto, al salame, ai formaggi, alle acciughe -il successo è assicurato.Ingredienti - 150 gr di yogurt greco (in pratica un barattolino) 120 gr di farina 0, un cucchiaino di lievito istantaneo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio, un cucchiaio di origano secco, 100 gr di fiordilatte o altro formaggio, 150 gr di passata di pomodoro, sale q.