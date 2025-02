Juventusnews24.com - Cruz spiega: «Le sfide alla Juventus mi hanno sempre ispirato, quel gol di Del Piero non va via dalla testa…». Poi il pronostico sulla sfida di stasera

di RedazioneNews24, ex attaccante dell’Inter e rivale della, ha parlato così delleai bianconeri: le sue dichiarazioniJulioGazzetta dello Sport, ha parlato così dellatrae Inter. Le sue dichiarazioni.A SEGNO CON LA JUVE – «Non sono stato il loro incubo, non è una parola che mi piace, ma ammetto che lacon lami haparticolarmente.».RIVALITA’ CON LA JUVE – «Sarà perchè la prima volta che ho incrociato la Juve a 22 anni è andata male, era la Coppa Intercontinentale del 1996, facevo il centravanti del River Plate, magol di Delnon va più via dtesta.».JUVE INTER – «Lo chiamate derby d’Italia ma questo è un derby del mondo, lo guardano tutti. Quindi non è facile vincere là, ma neanche per loro è stato mai facile vincere a San Siro.