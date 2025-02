Calcionews24.com - Cruz: «Io ero un incubo per la Juve. L’Inter sa che non può più sbagliare, il mio pronostico…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Julio, ex attaccante del, sui suoi ricordi legati alla sfida allain vista del nuovo derby d’Italia Julioha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di-Inter.DELLA– «Non sono stato il loro, non è una parola che mi piace, ma ammetto che la .