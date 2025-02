Lanazione.it - Crisi del lavoro, tanti posti in bilico: "Strategia comune per difendersi"

Due assessori, un unico obiettivo: scongiurare che le tanteoccupazionali che in questo periodo stanno investendo il territorio campigiano si aggravino ulteriormente. Fra iimpegni che hanno per il, Carla Bonora () e Lorenzo Ballerini (buona occupazione) lavorano ‘a braccetto’ in un ambito che negli ultimi tempi ha portato spesso Campi alla ribalta della cronaca: quello che ha visto esplodere numerose vertenze, "troppe e tutte insieme", ha detto l’assessore Bonora, "in un periodo di per sé complicato e nel quale non ci sono politiche del Governo centrale, mentre invece bisognerebbe provare ad attirare nuovi investitori e provare in questo modo a dare vita a una vera e propria inversione di tendenza". Facendo due conti infatti sulle principaliche stanno attanagliando la zona, Telco e Pam Panorama, a cui si aggiungono Fcm e Fcl (entrambe, quest’ultime, specializzate nel settore degli accessori moda), senza contare il presidio ‘storico’ della ex Gkn, sono un centinaio i lavoratori che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà.