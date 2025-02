Oasport.it - Cricket, l’Italia batte Hong Kong in Challenge League e torna in scia all’Uganda

Si conclude adil secondo raggruppamento dei tre previsti della ICC, tappa di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027 diconferma il secondo posto nel Girone B alle spalle dell’Ugandando nello scontro diretto i padroni di casa diCina, imponendosi per 7 wickets, con lo score di 147/3 (23.2)-146 (36.0).Nell’incontro in cui Wayne Madsen viene nominato player of the match, gli azzurri iniziano con una bella prova in difesa, dato che i 10 wickets cadono dopo 36.0 overs edsi attesta a quota 146 runs. La conclusione del match arriva dopo neppure metà dell’innings d’attacco del, dato che le 147 runs necessarie per la vittoria arrivano dopo 23.2 overs e gli azzurri si impongono per 7 wickets.Al termine della seconda delle tre tappe previste, con 5 match da disputare e 10 punti a disposizione, diventa in pratica un affare a due il passaggio del turno: l’Uganda resiste al comando a quota 18, davanti al, seconda con 16.