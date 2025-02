Costanza Cavalli | con le sforbiciate di Vought la burocrazia si disintegra

Leggi su Liberoquotidiano.it

A seconda del braccio dell'emiciclo del Senato da cui lo guardano, a sinistra i repubblicani, a destra i democratici, Russell T.è il diavolo o il messia. Di fronte, è uno smilzo dalla voce nasale, le spalle appena incurvate e l'addome di chi è vicino ai cinquanta, gli occhialoni tartarugati che chiamano atti di bullismo e la barba ossessivamente rifinita, come i baffetti. Le basette circondano l'ovale del viso senza soluzione di continuità con i capelli, pochini, che gli restano. A seconda delle circostanze in cui lo incontrate, sembra un impiegato o un serial killer. Capo dell'Office of Management and Budget,è il personaggio più controverso della cerchia trumpiana: i democratici l'hanno definito un ideologo senza legge pronto alla jihad politica (sic). Per ritardare il voto della sua conferma (poi arrivata sulla linea di partito, 53 sì e 47 no) hanno parlato tutta notte, interventi su interventi, affinché “gli americani potessero capire il pericolo che rappresenta per la loro vita quotidiana”, ha detto il senatore dem Chuck Schumer.