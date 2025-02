Panorama.it - Così lo slogan "Mega" di Musk divide la maggioranza

La prima vittima della guerra commerciale del presidente Trump con il Canada potrebbe essere proprio Elon. Il primo ministro dell’Ontario, una delle province canadesi, Doug Ford, ha minacciato la cancellazione dell’accordo da 100 milioni di dollari firmato a novembre per la fornitura della banda larga via satellite nelle regione rurali. «Stracceremo il contratto con Starlink» sentenzia Ford su X, la piattaforma social di. E aggiunge: «L’Ontario non farà affari con persone fortemente determinate a distruggere la nostra economia». I dazi sono già stati congelati per un mese e con il governo di Ottawa si sono aperte trattative, ma il ruolo «politico» di, a fianco del presidente Trump, potrebbe provocare« danni collaterali» ai suoi affari. Il nuovo«Make Europe great again» impensierisce l’establishment europeo non solo progressista.