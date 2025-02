Lettera43.it - Così la crociata trumpiana anti-woke ha fregato la sinistra

Leggi su Lettera43.it

Nonostante abbondino, in Italia e nel mondo, le persone che disprezzano Donald Trump, di fronte alla sua uscita sulle identità di genere – «Nel mondo ci sono solo uomini e donne» – anche alcuni insospettabili lo applaudono freneticamente. Come mai? L’ex campionessa di tennis Martina Navratilova, per esempio, anche se lo considera uno stupratore e un aggressore, trova sacrosanto che questo presidente sui generis abbia firmato un ordine esecutivo il 5 febbraio con cui vieta agli atleti transgender di partecipare agli sport femminili. Come fa Navratilova e come si fa a non accorgersi della strumentalizzazione operata da Trump su questi temi, diciamolo una volta per tutte, marginali? Un’ordinanza che tuttalpiù dovrebbe essere emessa da una delle leghe sportive che abbondano in America e che tutelano gli sport e gli atleti – da noi sarebbe il Coni – viene strombazzata lungo tutto l’orbe terracqueo da questo fasullo campione del liberalismo, a puro scopo propagandistico, per fidelizzare il suo elettorato che, come sappiamo, ha convinzioni molto basiche.