Iodonna.it - Cos'hanno in comune Mengoni, Angelina Mango e Olly? Una sola persona: la manager. Se il vostro sogno è vincere Sanremo, sapete chi contattare

Ci sono talenti che brillano sul palco e altri che lavorano dietro le quinte, ma senza di loro il successo non sarebbe lo stesso. Marta Donà appartiene a questa seconda categoria: stratega silenziosa, regista del destino di molti artisti, è la donna che negli ultimi anni ha “dominato” il Festival di. Dietro quattro delle ultime cinque vittorie c’è la sua firma. L’ultima conquista è il trionfo di2025 con Balorda Nostalgia, un successo che ha sancito ulteriormente la sua influenza nel panorama musicale italiano. E mentre il pubblico si appassiona alle canzoni in gara, lei costruisce percorsi, sceglie il momento giusto per lanciare un artista e, quasi sempre, vince., daGiovani ai Big del Festival guarda le foto Chi è Marta Donà?La carriera di Marta Donà inizia lontano dai riflettori, tra fotocopie e comunicati stampa.