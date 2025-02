Quifinanza.it - Cos’è e come funziona la Banca europea dell’idrogeno

Per quanto ancora considerato di nicchia, il mercatoverde sta crescendo lentamente anche in Italia e diverse aziende si stanno affacciando a questa fonte rinnovabile. Uno dei problemi del settore, però, riguarda la difficoltà di reperire fondi e finanziamenti che rendano sostenibile economicamente un investimento in questo senso.Tra i vari a strumenti a disposizione, quello più importante e impattante per le imprese italiane è senza dubbio la, uno strumento finanziario creato da Bruxelles proprio per accelerare lo sviluppo di un’intera catena del valorein Europa. L’Ue ha definito 4 pilastri di azione, ma non mancano i problemi.laNel 2022, la Commissione ha lanciato laper creare investimenti e opportunità commerciali per la produzionee globale di idrogeno rinnovabile.