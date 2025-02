Cultweb.it - Cosa vuol dire essere self-partnered? No, non è sinonimo di single

Negli ultimi anni, il termine “”, ovveroin relazione con sé stesse o sé stessi ha acquisito popolarità come alternativa alla tradizionale definizione di. Coniato dall’attrice Emma Watson in un’intervista del 2019, il concetto non si limita a indicare semplicemente l’assenza di un partner romantico, ma riflette un approccio consapevole all’autosufficienza emotiva e alla crescita personale.significa vedere la relazione con sé stessi come valida e soddisfacente, senza percepire la mancanza di un partner come una condizione da colmare. Non si tratta di una negazione dell’amore romantico, ma di un modo per sottolineare l’importanza del benindividuale e dell’autorealizzazione, indipendentemente dallo stato sentimentale.Il concetto di-partnership si inserisce in un contesto più ampio di cambiamento sociale e culturale.