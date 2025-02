Cultweb.it - Cosa vuol dire betsubara (e perché questa parola giapponese è così vera)

Leggi su Cultweb.it

Nel linguaggio, esistono parole che descrivono concetti in modo estremamente preciso e suggestivo, difficili da tradurrettamente in altre lingue. Una di queste parole è(??), un termine che letteralmente significa “stomaco separato” e che viene utilizzato per esprimere un fenomeno comune e quasi universale: la capacità di mangiare dolci anche dopo un pasto abbondante.Il concetto diè profondamente radicato nella culturae fa riferimento a quella sensazione per cui, nonostante la sazietà dopo un pasto principale, si riesce sempre a trovare spazio per un dessert.idea ha trovato riscontro anche in recenti ricerche neuroscientifiche, che spieganoil cervello umano sia programmato per desiderare zuccheri anche dopo aver raggiunto il senso di pienezza.