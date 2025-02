Oasport.it - Cosa devono fare Alcaraz e Zverev per superare Sinner al n.1 del ranking ATP: i punti in palio e da difendere fino a Roma

Leggi su Oasport.it

Tre mesi di sospensione: questo il frutto dell’accordo tra Jannike la WADA sulla nota vicenda “Clostebol” che da quasi un anno sta logorando le tastiere degli appassionati. Una decisione difficile per il n.1 del mondo, stanco però di portare avanti il contenzioso, non avendo la certezza che in sede di giudizio presso il TAS la sua piena assoluzione sarebbe stata confermata.E così quali effetti ci sono sulla classifica mondiale in conseguenza di questo stopalle 23.59 di domenica 4 maggio? Jannik sarà costretto a scartare 1600: 1000 dalla vittoria a Miami, 400 dalla semifinale di Montecarlo e 200 dai quarti di finale a Madrid del 2024. Come è noto, gli erano stati tolti idelle semifinali a Indian Wells per via della citata positività. Attualmente ilATP è così strutturato:ATP (16 febbraio 2025)1.