Quotidiano.net - Cosa c’entrano le formiche con le code nel traffico? I risultati dell’ultimo studio. Il video che stupisce

Leggi su Quotidiano.net

Trento, 16 febbraio 2025 - Le? Un modello per le smart road – strade intelligenti – e per abbattere lenelche ci mandano in tilt. Sì, questa è la conclusione affascinante di due ingegneri dell’Università di Trento. Li abbiamo raggiunti al telefono. Marco Guerrieri, docente di Costruzioni di infrastrutture stradali e ferroviarie al Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica, ha lavorato alla ricerca con Nicola Pugno, professore di Scienza delle Costruzioni a Trento e di Scienza dei materiali alla Queen Mary University di Londra., perché dobbiamo imparare dalle? Avete presente leche si muovono ordinatamente in due file, nei due sensi di marcia, senza mai intralciarsi? Uno spettacolo che cattura lo sguardo. Ecco, parte da qui l’ispirazione che ci porta dritto dritto alle strade intelligenti e ai veicoli con guida autonoma.