Corti dell’altro mondo | da Valparaiso a Whiplash

Cortometraggio : Film di breve durata, generalmente non superiore ai 40 min.Questo mese ci mettiamo Al Lavoro, letteralmente e figurativamente, con cinque cortometraggi che raccontano, ciascuno a modo suo, illavorativo. Dal lavorare per una propria passione dia chi si ritrova, proprio a causa della propria passione, intrappolato nella difficile ed esilarante quotidianità di un lavoro non desiderato – come in Piscine Pro.Ma il lavoro e la libertà di lavorare possono anche diventare strumenti di protesta contro un regime che limita la libertà di espressione (The Hand) o essere un punto di partenza per una riflessione sulle cicatrici lasciate dalle politiche coloniali (A Valparaíso). Con questi cortometraggi abbiamo cercato di esplorare in maniera trasversale un tema che, pur se rifuggito nella sua quotidianità, continua a offrire spunti di riflessione e risate atemporali.