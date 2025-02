Ilgiorno.it - Corsa al Pirellone, Sala gioca d’anticipo: “Io ci sono, ma ora tocca al Pd”. E si riapre il risiko candidature

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Non esclude la possibilità di candidarsi a presidente della Regione Lombardia, il sindaco di Milano Giuseppe: “Prenderei in considerazione anche tutto, potendo dare il mio contributo”, ha risposto a domanda precisa durante un’intervista a Radio24, pur chiarendo che se le prossime elezioni alsaranno nel 2028, a lui “mancano ancora due anni” alla fine del secondo mandato da sindaco. “Nella vita ho fatto le cose senza chiedere favori, dicendo: “Io ci“. Il punto è cosa vuole essere la sinistra e cosa vuol essere il Pd”, ha chiarito. Tornando tuttavia ad escludere se stesso (e chiunque) per il ruolo di “federatore”: “Penso che non ci possa essere, deve essere il Pd ad avviare il discorso. C’è un elettorato moderato e conservatore, tant’è che Forza Italia prende un 10%, che è alla ricerca di un’offerta anche di centrosinistra”.