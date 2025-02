Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le pagelle”

Leggi su Napolipiu.com

: “, le”">ROMA – () Un pareggio ricco di emozioni all’Olimpico tra, terminato 2-2, ha messo in luce protagonisti di grande spessore e alcuni errori decisivi. Da una parte, la squadra di Marco Baroni ha dimostrato carattere e qualità, ma ha pagato a caro prezzo alcune ingenuità difensive. Dall’altra, ildi Antonio Conte, pur in emergenza, ha trovato nella solidità e nella capacità di reagire gli elementi per strappare un punto prezioso.Come riportato nelledi, tra i migliori in campo spiccano Mattia Zaccagni, autore di una prestazione scintillante e di un assist decisivo, e Giacomo Raspadori, che ha illuminato la serata partenopea con un gol splendido e una prova di grande intelligenza tattica.