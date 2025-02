Ilrestodelcarlino.it - Correggio, furti notturni in ferramenta e negozio di ricambi auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 16 febbraio 2025 - Il fenomeno dei reati contro esercizi commerciali non si ferma a. Altre intrusioni si sono verificate la scorsa notte, ad appena due giorni dalla tentata rapina avvenuta ai danni della tabaccheria Nico di via Circondaria, a ridosso del centro storico, su cui i carabinieri hanno concentrato le loro attenzioni. Nella notte, poco dopo le quattro, la vigilanza privata ha segnalato una intrusione ai danni di undidi via Pignedoli, a, dove i ladri hanno infranto la vetrata per poi accedere all’interno dell’esercizio commerciale e puntare al fondo cassa. Ilnon risultato dotato di videosorveglianza o di allarme. Quasi contemporaneamente altro intervento dei carabinieri nelle vicinanze, ai danni di undi, dove i ladri hanno rotto una vetrata e, anche qui, hanno puntato al denaro del fondo cassa.