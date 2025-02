Ilgiorno.it - Copriculla in dono dal “Razzetti“

Ventinovedestinati alle culle termiche, realizzati dalle donne ospiti dell’Istituto VittoriaOnlus. Ilper i neonati è stato consegnato al reperto di terapia intensiva neonatale e di neonatologia di Fondazione Poliambulanza, che aveva commissionato ial ““, e che sono stati acquistati grazie al contributo di Ais Brescia, delegazione territoriale dell’Associazione italiana sommelier Lombardia. I fondi per l’acquisto sono stati raccolti grazie a una speciale serata benefica, organizzata da Ais Brescia, incentrata sull’abbinamento cibo-vino. La scelta di affidare la realizzazione all’Istituto VittoriaOnlus è nata dalla volontà di sostenere il percorso formativo e lavorativo delle ospiti della Casa di Vittoria, una struttura residenziale dedicata a donne e madri in situazioni di fragilità, e delle comunità diurne per adolescenti in cerca della propria identità.