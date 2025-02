Lanazione.it - Coop Cassiopea. Inaugurata la nuova sede

Impresa Sociale cambia: da domani sarà attiva nellain via Case Rosse 221, Marzocchino (ieri mattina col personale). "La scelta di trasferirci – spiega il presidente Davide Cardelli – è stata dettata dalla necessità di spazi più ampi, in risposta alla crescita che laerativa ha vissuto negli ultimi anni. L’acquisizione di nuovi servizi ha portato a un significativo ampliamento della nostra struttura, rendendo indispensabile un adeguamento logistico". Oggiconta circa 200 dipendenti e gestisce servizi per enti pubblici in Versilia, Montignoso, Pisa, Livorno e Firenze. Un’importante crescita riconosciuta anche dalla Camera di Commercio di Lucca, che nel 2021 ha premiato laerativa per il considerevole incremento occupazionale.