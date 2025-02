Internews24.com - Convocati Juve per l’Inter: torna Cambiaso, sei assenti per Thiago Motta. L’elenco completo per il derby d’Italia

di Redazioneper: le scelte diper ilall’Allianz Stadium, in programma questa sera alle 20:45A poche ore dantus Inter, il cui fischio di inizio sarà alle ore 20:45, è stata resa nota la lista dei calciatoridaper il match che i bianconeri giocheranno questa sera controall’Allianz Stadium. Diverse le assenze importanti per lantus: out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, oltre agli infortunati Kalulu, Douglas Luiz e Adzic, convocato con lantus Next Gen.a disposizionedopo l’infortunio, presente anche Kelly. Di seguito la lista completa dei. LA LISTA1 Perin2 Alberto4 Gatti5 Locatelli6 Kelly7 Conceicao8 Koopmeiners9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez12 Veiga16 McKennie19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio2729 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 MbangulaLeggi su Internews24.