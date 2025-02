Ilrestodelcarlino.it - Convention di Technogym, via all’intelligenza artificiale

ha portato a Cesena oltre duemila persone da cento Paesi per laVisione il 25° Wellness Congress (nella foto) che si sono tenuti ieri al Carisport. In mattinata si è tenuta infatti laVision, l’evento nell’ambito del quale, ogni tre anni,condivide la visione ed il progetto strategico per il prossimo triennio a tutti i livelli dell’organizzazione: dai collaboratori delle aree produttive, agli impiegati, al direttivo, a tutte le filiali e distributori. L’evento ha coinvolto 1.800 collaboratori arrivati da tutto il mondo.è presente in oltre 120 Paesi con 14 filiali e 82 distributori esclusivi. Si è poi tenuto il 25° Wellness Congress a cui si sono aggiunti 200 grandi clienti: operatori di fitness clubs, centri medici, ospedali, grandi catene alberghiere e di sviluppo immobiliare.