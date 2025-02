Anconatoday.it - Controlli della polizia nel capoluogo, scoperto un 28enne irregolare nel territorio nazionale

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Una segnalazione per uso personale di hashish e un ordine di lasciare ilun soggetto non regolare in Italia. Questo il risultato deidinamici deldisposti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto, durante tutta la giornata del sabato.