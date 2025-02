Ilnapolista.it - Conte è in emergenza, ha una rosa ristretta, pochi cambi e una squadra apparsa in difficoltà (CorSera)

Alessandro Bocci sul Corriere della Sera commenta il pareggio dell’Olimpico tra Lazio e Napoli per 2-2. Il giornalista scrive diinper via anche della mancanza di un sostituto di Kvaratskhelia. A questo, si aggiunge poi unae in.L’Inter può scavalcare il Napoli in vettaScrive Bocci sul:Il terzo pareggio consecutivo del Napoli regala all’Inter l’occasione di scavalcaree sistemarsi in cima alla montagna in beata solitudine, come mai successo in questa stagione. Il testa a testa per lo scudetto è equilibrato. Anche il Napoli è stanco. Contro i biancocelesti ha rimontato e si è fatto rimontare in una partita in cui le cose migliori le ha fatte ladi Baroni.è in. Cedere Kvara è stato un errore, cederlo senza avere un sostituto adeguato ancora di più.