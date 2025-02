Sport.quotidiano.net - Consar Una vittoria e sei già nei playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unaper i, ma anche per non fermarsi nella corsa. LaRavenna gioca oggi pomeriggio in casa contro Pineto (al Pala de André, fischio d’inizio alle 18; arbitri Giorgia Spinnicchia e Giuseppina Stellato; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv), sapendo in partenza che, con un successo si guadagnerebbe la matematica certezza dell’accesso ai. Ma l’obiettivo, a questo punto, è il podio, per sfruttare i benefit di una partenza in pole position ed evitare, ad esempio, una possibile doppia e onerosissima trasferta a Catania. A cinque turni dalla fine della regular season, il sestetto giallorosso è al 3° posto con 44 punti, a -2 da Prata e a -3 da Brescia. Il margine sul 4° posto di Aversa è invece di 5 punti. Dopo il match odierno contro gli abruzzesi, Ravenna dovrà affrontare Cuneo e Cantù in trasferta; Catania di nuovo in casa per l’ultima stagionale al Pala de André; e infine Macerata, al Fontescodella.