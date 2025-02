Lanazione.it - Conor McGregor a Firenze, fan in delirio per il lottatore di fama mondiale

, 16 febbraio 2025 – Uno spettatore a dir poco fuori dal comune. Ad assistere oggi allo stadio Artemio Franchi dialla partita Fiorentina-Como c’è niente meno che. Ilirlandese diè arrivato ada qualche giorno per presentare il primo evento italiano della Bare Knucke Fighintg Championship, una disciplina di combattimento a mani nude che si terrà il prossimo 26 aprile proprio a. A testimoniare la sua presenza in città, lo stessonelle sue storie su Instagram. Ilha pernottato all’hotel Savoy in piazza della Repubblica a. Qui è stato accolto da decine e decine di fan che si sono appostati all’uscita dell’albergo di lusso per salutarlo, scattare una foto insieme a quello che è stato uno degli atleti più pagati al mondo, con un patrimonio complessivo nel 2021 di 180 milioni di dollari.