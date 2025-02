Bergamonews.it - Congresso Azione: a Bergamo sconfitto Calenda, vince Giulia Pastorella

. Stranella gran parte delle città italiane, soprattutto al centro e al sud, ma pareggia in Veneto, fatica in Lombardia e perde a Milano e a. Carloè e continua ad essere il segretario nazionale del suo partito,, ma, nel capoluogo lombardo, subisce l’onda della sua diretta concorrente,, che si impone alle urne. Se dunque la Lombardia rinnova la fiducia al suo leader naturale nonché fondatore,viaggia in controtendenza dimostrando di apprezzare lo slancio di rinnovamento portato dalla sua diretta competitor. Non solo. Il voto degli iscritti, quello andato in scena nelle 101 proper ildel partito, ha di fatto indicato anche e soprattutto la linea politica scelta dalla provincia che ha dimostrato di apprezzare di più l’orientamento di, lontana dai principi del campolargo e anche da possibili alleanze con il centrodestra, e di voler battere la strada dell‘alternativa pura rispetto agli attuali schieramenti.