Conforto, la festa dei quarantamila. Scoppia l’allarme su fine vita e carceri

"Questa legge non è un traguardo, è una sconfitta per tutti". Gherardo Gambelli, il nuovo arcivescovo di Firenze, è al suo debutto alladella Madonna del, l’evento che trasforma per un giorno Arezzo. È lì, sull’altare della Cattedrale, e dietro gli occhiali dalla montatura asciutta si affaccia su un muro di folla. Saranno agiornata quasipersone, tra fedeli e quella parte orgogliosamente laica che una volta all’anno accorre in Duomo. "Non conoscevo questo evento – spiega alladella celebrazione – è una grande gioia averlo scoperto". Ma proprio il concetto dilo porta con agilità a cambiare piano, a innestare la devozione nella cronaca, tra la legge die il dramma delle, spinto fino all’amnistia. "Consolazione è quella che chiedono tanti malati, anche quelli terminali e i loro familiari".