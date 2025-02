Metropolitanmagazine.it - Confermate le riprese di Marvel’s Spider-Man 4: Tom Holland girerà tre pellicole nel 2025

Mesi dopo che l’attore Tomha annunciato che il seguito ancora senza titolo di-Man: No Way Home del 2021 avrebbe iniziato lenell’estate del, la star della Marvel ha confermato che la produzione di-Man 4 si svolgerà dall’estate fino alla stagione autunnale a Londra. Il quarto film sarà il primo sequel di-Man a essere girato a Londra dopo-Man: Far From Home del 2019. Non è ancora chiaro se la coproduzione Sony-Marvel Studios verrà girata anche in altri paesi oltre al Regno Unito: Homecoming del 2017 è stato girato principalmente ad Atlanta, in Georgia e nei dintorni, così come No Way Home.La notizia è arrivata tramite l’ente benefico di, The Brothers Trust, che ha annunciato una lotteria con un grande premio: “Un’opportunità irripetibile di incontrare il tuo amichevole-Man di quartiere, Tom, a Londra, sul set cinematografico di-Man 4“.