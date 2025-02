Liberoquotidiano.it - "Condurre Sanremo anche nel 2026?": la risposta di Carlo Conti fa calare il gelo, qual è il suo piano

"È stata una bella edizione nel complesso, l'unica parola che posso dire è grazie. Sono tranquillo, sereno. Adesso c'è un pò di stzza, ma sono felice che le canzoni vadano forte in radio, e questo è l'importante. Non avevo ansia per gli ascolti, è il mio carattere, non mi esalto se le cose vanno bene e non mi abbatto se vanno male. Cerco di avere un equilibrio, dando il giusto valore alle cose della vita. Il lavoro è importante, ma le cose importanti sono altre". È tempo di bilanci perospite, in collegamento, con il programma "L'Indignato Speciale" su RTL 102.5. Parlando delle polemiche sulla posizione in classifica di Giorgia e Achille Lauro, ha aggiunto: "La polemica fa parte della competizione, altrimenti non ci sarebbe. Va bene così. È il Festival, con il suo parlare e sparlare, con le contraddizioni, la forza delle radio, dei social è un grande rito collettivo che ci mette insieme a parlare della stessa cosa".