Lanazione.it - Condomini a corrente alternata da giovedì sera: “Grandi disagi per decine di famiglie”

Prato, 16 febbraio 2025 – Alcunialle prese con grossi problemi legati all’energia elettrica nella zona del Soccorso. “E’ da– spiega l’amministratore di almeno quattro palazzi nella zona di via Siena-via Ferrara – che la luce va e viene continuamente. Il problema è legato alla cabina elettrica ma finora gli interventi dell’Enel non hanno risolto il problema”. Isono davvero non indifferenti: cancelli lasciati spalancati per permettere ai mezzi e alle persone di entrare e uscire, autoclavi che non funzionano e quindi assenza di acqua ai piani alti, riscaldamento che non va. “E i vigili del fuoco – continua l’amministratore deiin questione – hanno già effettuato tre interventi per liberare persone rimaste bloccate negli ascensori. Quando i tecnici intervengono ll atorna ma dopo poco salta di nuovo: sono giorni che si va avanti così e i residenti non ne possono più”.