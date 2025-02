Inter-news.it - Condò: «Napoli deve gestire fase critica. Poi Inter avrà una difficoltà!»

Paoloha indicato quale potrebbe essere il momento decisivo per la lotta scudetto, con l’attualmente a 2 punti di distacco dalcon una partita in meno.IL RAGIONAMENTO – Paoloha parlato a Sky Sport del periodo non facile vissuto daldi Antonio Conte, sottolineando quando la corsa scudetto con l’potrebbe essere decisa. Secondo il giornalista, i partenopei devonoal meglio questa: «Conte ha parlato di un obiettivo Europa League, o addirittura Conference League, solo perché nella scorsa stagione ilha realizzato un campionato orrido. La realtà è un’altra e io credo che il momento decisivo arriverà successivamente. Mi riferisco, in particolare, a quando ci saranno gli impegni in Champions League dell’. Se ilriuscirà a restare davanti fino a quel momento, le sue credenziali si impennerebbero notevolmente».