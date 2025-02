Quifinanza.it - Concorso Inps per 43 professionisti legali, i requisiti da seguire e come inviare la domanda

Con la Delibera n. 7 del 23 gennaio 2025, l’ha modificato e rettificato il bando originario delpubblico per esami, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato di 43di I livello, anziché 16inizialmente previsto.2025 per 43, il bandoL’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato il 27 dicembre 2024 sul sito dell’e sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione inPa. Tuttavia, il 23 gennaio 2025, il bando è stato modificato. Possono partecipare ali laureati, e le domande vanno presentate entro il 26 febbraio 2025. Per candidarsi, è necessario possedere i seguenti:cittadinanza italiana;età minima di 18 anni;godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica per svolgere le funzioni;non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti per aver ottenuto la nomina o l’assunzione tramite documenti falsi o viziati da nullità insanabile;non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione.