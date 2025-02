Ilrestodelcarlino.it - Concorso di poesia in onore di Don Carlo

‘Donami la tua memoria’ è il tema della quinta edizione deldiintitolato alla memoria di DonLamecchi, indimenticato sacerdote scomparso nel 2021. Fu allora che l’associazione ‘Amici di Don’, in collaborazione con il Comune, decise di promuovere unletterario che ricordasse Done la sua sua spiccata attitudine alla scrittura e al linguaggio poetico. Ilè articolato in 2 sezioni: la sezione ragazzi e la sezione adulti. Iscrivendosi a premio@comune.sassuolo.mo.it entro il 21 marzo si potrà partecipare. Seguirà poi la pubblicazione dei testi e la premiazione delle opere vincitrici.