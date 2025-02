Conceicao vede l’esonero | il Milan ha pronta l’alternativa

Leggi su Sportface.it

Sergiopuò finire prima del tempo la sua avventura al: in società hanno già avviato i contatti con il nuovo allenatoreGiravolta, ancora una volta. Può finire dopo appena sei mesi l’avventura di Sergiosulla panchina rossonera. Questione di risultati, ovviamente, ma questione anche di feeling, come cantavano Riccardo Cocciante e Mina.Quello che non sembra essere scoppiato tra l’ambiente rossonero e il tecnico portoghese. Dopo Fonseca, anche l’impatto del connazionale non è stato dei migliori. Eppure l’inizio era stato con il botto: Juventus e Inter battute in rimonta e Supercoppa portata a casa. Sembrava l’inizio di una grande storia d’amore, è si è rivelato – almeno finora -soltanto un’illusione. Il, infatti, ha continuato con i suoi alti e bassi in campionato dove il quarto posto non è stato avvicinato più di tanto, mentre in Champions è arrivata l’inattesa sconfitta ai playoff contro il Feyenoord.